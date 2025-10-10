ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Факторите, които влияят на завръщането на украинските бежанците в родината
Разглеждаме как разрешаването на конфликти, сигурността, икономическите условия и корупцията влияят върху решенията за връщане. За да оценим причинно-следствения ефект на следвоенните условия, проведохме съвместен експеримент с един профил сред 2543 украински бежанци в 30 европейски страни, пише ifo institute.
Респондентите бяха попитани колко е вероятно да се завърнат в Украйна при различни хипотетични сценарии. Резултатите показват, че териториалната цялост и гаранциите за сигурност са от решаващо значение, докато икономическите перспективи и борбата с корупцията също играят важна роля. Бежанците, които планират да се завърнат, са по-отзивчиви към различни следвоенни сценарии, а по-младите респонденти са особено повлияни от възможностите за доходи, перспективите за работа и потенциалното присъединяване към ЕС.
Откритията на института показват, че целенасочените политики за политическо и икономическо възстановяване могат значително да повлияят на завръщането след конфликта. В най-оптимистичния сценарий очакваният процент на връщане е 47%; в най-песимистичния сценарий - само 3%.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3790
|предишна страница [ 1/632 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
13:41 / 09.10.2025
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
13:43 / 08.10.2025
Няколко ареста след специализирана акция на ОДМВР-Благоевград
11:42 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: