Financial Times, позовавайки се на бивши служители на американското разузнаване.
Според изданието, предаванията са започнали на 28 февруари – в деня, в който САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Сигналът е открит с думата "Внимание!“ на фарси, след което се чува поредица от числа. Като пример вестникът цитира едно от съобщенията: "Шест. Четири. Нула. Девет. Три. Девет“.
Предаванията се излъчват два пъти дневно – в 5:30 сутринта и в 21:30 по иранско време.
Бившият ръководител на подразделението на ЦРУ в Москва Джон Сайфер е заявил пред Financial Times, че подобни сигнали вероятно се използват като резервен канал за връзка с източници вътре в страната. Според него, в условия на война такива начини на комуникация позволяват да не се губи контакт с хора, намиращи се на територията на противника.
Няколко дни след началото на операцията предаванията за кратко време бяха заглушени от смущения. Експертите, анкетирани от FT, смятат, че по този начин Иран може да е опитал да блокира сигнала. Скоро обаче предавателят превключи на друга честота и продължи да предава цифрови съобщения.
