|FT: Тръмп отмени среща с Путин заради меморандума на Русия за Украйна
"САЩ отмениха планираната среща на президента Доналд Тръмп с Владимир Путин в Будапеща, след като меморандумът на Русия, съдържащ твърди изисквания по отношение на Украйна, беше последван от напрегнат телефонен разговор между високопоставени дипломати от двете страни“, се посочва в съобщението на изданието.
Както уточнява вестникът, меморандумът е бил изпратен в САЩ няколко дни след разговора между Путин и Тръмп на 16 октомври. В документа Министерството на външните работи на Русия е изложило изискванията си по отношение на Украйна: териториални отстъпки, рязко намаляване на числеността на въоръжените сили на Украйна и гаранции, че тя никога няма да се присъедини към НАТО.
Както пише FT, Тръмп "не е бил впечатлен“ от позицията на Москва.
На 23 октомври Тръмп заяви, че е отменил срещата с Путин. Според орезидента на САЩ, му се е сторило, че на тези преговори няма да успее "да постигне това, което е необходимо“.
