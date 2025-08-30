© Фокус виж галерията ФК "Кюстендил“ триумфира на международния турнир "Несебър къп“, предаде "Фокус“. Четири отбора от детско-юношеската школа на Футболен клуб "Кюстендил“ спечелиха първите места на 26- тия международен турнир по футбол "Несебър къп“, в своите възрастови групи.



Шампиони край морето станаха родените 2014 година, с треньор Александър Александров, родените 2012 година, с треньор Николай Наков, родените 2011 година, с треньор Драгослав Драганов и родените 2009- 2010 година, с треньор Юлиян Кръстев.



Родените 2013 година, с треньор Виктор Анастасов останаха само на 1 т. от първото място, като се класираха 4-ти. Те единствено победиха спечелилия турнира тим на Монтана. Четвърто място и достойно представяне и за родените 2010 г., с треньор Радостин Джогански.



В подкрепа на всички отбори бе и треньорът на вратарите Кирил Кирилов. Пет дни мачове на стадионите в Несебър, Равда и Каблешково. Съперници от Румъния, Молдова, Сърбия, Украйна и цяла България. ФК "Кюстендил“ участва с над 80 деца от школата и впечатли конкуренцията, като си тръгна с купите за първото място в 4 от 7 те възрастови групи.