|ФК "Кюстендил" триумфира на международен турнир в Несебър
Шампиони край морето станаха родените 2014 година, с треньор Александър Александров, родените 2012 година, с треньор Николай Наков, родените 2011 година, с треньор Драгослав Драганов и родените 2009- 2010 година, с треньор Юлиян Кръстев.
Родените 2013 година, с треньор Виктор Анастасов останаха само на 1 т. от първото място, като се класираха 4-ти. Те единствено победиха спечелилия турнира тим на Монтана. Четвърто място и достойно представяне и за родените 2010 г., с треньор Радостин Джогански.
В подкрепа на всички отбори бе и треньорът на вратарите Кирил Кирилов. Пет дни мачове на стадионите в Несебър, Равда и Каблешково. Съперници от Румъния, Молдова, Сърбия, Украйна и цяла България. ФК "Кюстендил“ участва с над 80 деца от школата и впечатли конкуренцията, като си тръгна с купите за първото място в 4 от 7 те възрастови групи.
Фестивалът "Късо кино в дълъг бус" тази вечер в Сандански
11:57 / 28.08.2025
