|ФБР призова за съдействие и публикува снимки на предполагаемия убиец на Чарли Кърк
Публикуваните снимки са на "лице, представляващо интерес" в разследването на убийството на Чарли Кърк.
ФБР публикува изявление заедно със снимките.
"Молим обществеността за съдействие при идентифицирането на това лице, представляващо интерес във връзка със смъртоносната стрелба срещу Чарли Кърк в университета Юта Вали.“
Мъж на колежанска възраст, носещ бейзболна шапка, слънчеви очила и черна тениска с американското знаме, е показан да се качва по стълбите към покрива, откъдето според твърденията е убил Кърк в сряда следобед.
Към този момент са получени над над 130 сигнала
Към тази сутрин длъжностните лица са получили над 130 сигнала.
"Уверявам ви, че всички следи и сигнали се разследват подробно“, заявява Робърт Болс, специален агент, отговарящ за полевия офис на ФБР в Солт Лейк Сити.
Служителят призовава всеки, който има видео или изображения от стрелбата, да ги предостави на ФБР.
