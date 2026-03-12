Сподели close
ФБР е предупредило властите в Калифорния, че Иран може да изстреля дронове по западното крайбрежие в отговор на продължаващия конфликт в Близкия изток.

 "Наскоро получихме информация, че в началото на февруари 2026 г. Иран е имал намерение да проведе изненадваща атака с безпилотни летателни апарати от неизвестен кораб край бреговете на САЩ, по-специално срещу неуточнени цели в Калифорния“, съобщава ABC News, позовавайки се на получена от тях тревожна информация.

Предупреждението идва, след като администрацията на Тръмп започна атаката си срещу Ислямската република.

Иран отвръща с удари с дронове срещу цели в целия регион, включително атаки срещу два кораба в Ормузкия проток, като натискът върху важния морски път за транспортиране на петрол се засилва.

Конфликтът в Иран се разшири, като наближава две седмици от първите удари на Израел и САЩ.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви във вторник, че от президента Доналд Тръмп зависи дали това е началото, средата или края на конфликта.