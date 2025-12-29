ЗАРЕЖДАНЕ...
Еврото поскъпва
Единната валута се разменя за 1,1790 за долар, което е повишение с 0,28 на сто.
Европейската централна банка (ЕЦБ) определи в петък референтен курс от 1,1787 долара за едно евро.
