Еврото е във възход: Изявленията на Тръмп сринаха долара до четиригодишно дъно
© market watch
Както пише Reuters, индексът на долара, който измерва курса на американската валута спрямо шест основни конкурентни валути, се повиши с 0,22% след спад с повече от 1% на предходната сесия, когато достигна четиригодишно дъно.
Вчера Тръмп заяви, че стойността на долара е "чудесна“, когато е попитан дали смята, че валутата е спаднала прекалено много. Търговците възприеха коментарите му като сигнал за активиране на продажбите на долари. Въпреки че коментарите на президента не са нещо ново, те прозвучават в момент, когато доларът е под натиск.
"Това свидетелства за криза на доверието в американския долар. Изглежда, че докато администрацията на Тръмп се придържа към своята непредсказуема търговска, външна и икономическа политика, тази слабост може да се запази“, отбелязва старшият пазарен анализатор в Capital.com Кайл Рода.
Отбелязва се, че доларът е спаднал с над 9% през 2025 г. и е започнал годината с понижение, като вече е спаднал с около 2,3% през януари, тъй като инвеститорите се борят с нестабилния подход на Тръмп към търговията и международната дипломация, опасенията относно независимостта на Федералната резервна система на САЩ и огромното увеличение на държавните разходи.
Що се отнася до другите валути, японската йена получи допълнителен тласък от слабостта на долара и се повиши с повече от 1% до тримесечен максимум на 27 януари.
Австралийският долар на фона на общото отслабване на американския долар се повиши до 0,70225 долара, което е най-високото ниво от февруари 2023 г.
