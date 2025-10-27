ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Еврото бавно се движи в новата си посока спрямо щатския долар
Анализаторите на ING казват, че Федералният резерв "се приближава бавно към неутрално положение“, тъй като инфлационният натиск отслабва, а пазарът на труда показва по-ясни признаци на напрежение.
"Рисковете от покачване на инфлацията намаляват, докато опасенията за пазара на труда нарастват“, заяви банката, добавяйки, че приоритетът на Федералния резерв сега е да предотврати по-дълбок спад на заетостта, който би довел до по-ниско ниво на инфлация от целта.
Очаква се централната банка също да сигнализира за края на количественото затягане, като гарантира, че ликвидността остава достатъчна.
ING отбелязва, че с банковите резерви около 10% от БВП, Федералният резерв "няма да иска да поема твърде много рискове“ и би могъл да спре изцяло масовото теглене на средства от държавните облигации.
Въпреки че доларът може да претърпи краткотраен отскок, ако Пауъл възприеме предпазлив тон, ING вижда ограничен потенциал за устойчиви печалби.
С нормализирането на данните и префокусирането на пазарите върху относителния растеж и тенденциите в доходността, ING очаква доларът да се забави до края на годината.
Прогнозата на банката за валутния курс EUR/USD за декември остава на 1.20, подкрепена от по-хлабавите финансови условия в САЩ, стабилната европейска политика и свиващия се лихвен диференциал.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: