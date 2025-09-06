ЗАРЕЖДАНЕ...
|Евростат отчита спад през юни на промишленото производство, строителството и услугите
Индексът на общото пазарно производство (TMPI) е съставен индикатор, който съчетава 4 краткосрочни показателя за бизнес статистика, обхващащи по-голямата част от пазарната икономика, т.е. производство в промишлеността, строителството и услугите, както и обема на търговията.
Спадът на общото пазарно производство в ЕС през юни се дължи на спад в промишленото производство (-1,0%), строителството (-0,5%) и услугите (-0,1%). Въпреки това, търговията е увеличена (+0,6%).
В сравнение със същия месец на предходната година общото пазарно производство се е увеличило с 2,2% в ЕС и с 1,9% в еврозоната.
