Евростат отчете инфлация от 3,4% за България

© Годишният темп на инфлация в еврозоната е 2,0% през юли 2025 г., което е стабилно в сравнение с юни. Година по-рано темпът е бил 2,6%. Годишната инфлация в Европейския съюз е била 2,4% през юли 2025 г., в сравнение с 2,3% през юни. Година по-рано темпът е бил 2,8%. Тези данни са публикувани от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз, цитирани от "Фокус".



Най-ниските годишни темпове са регистрирани в Кипър (0,1%), Франция (0,9%) и Ирландия (1,6%). Най-високите годишни темпове са регистрирани в Румъния (6,6%), Естония (5,6%) и Словакия (4,6%). В сравнение с юни 2025 г. годишната инфлация е спаднала в осем държави членки, останала е стабилна в шест и се е повишила в тринадесет.



За България европейската статистика показва инфлация от 3,4% през юли. Година по-рано цифрата е била 2,8%.



През юли 2025 г. най-голям принос за годишния темп на инфлация в еврозоната имат услугите (+1,46 процентни пункта, п.п.), следвани от храни, алкохол и тютюн (+0,63 п.п.), неенергийни промишлени стоки (+0,18 п.п.) и енергията (-0,23 п.п.).