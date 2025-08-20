ЗАРЕЖДАНЕ...
|Евростат отчете инфлация от 3,4% за България
Най-ниските годишни темпове са регистрирани в Кипър (0,1%), Франция (0,9%) и Ирландия (1,6%). Най-високите годишни темпове са регистрирани в Румъния (6,6%), Естония (5,6%) и Словакия (4,6%). В сравнение с юни 2025 г. годишната инфлация е спаднала в осем държави членки, останала е стабилна в шест и се е повишила в тринадесет.
За България европейската статистика показва инфлация от 3,4% през юли. Година по-рано цифрата е била 2,8%.
През юли 2025 г. най-голям принос за годишния темп на инфлация в еврозоната имат услугите (+1,46 процентни пункта, п.п.), следвани от храни, алкохол и тютюн (+0,63 п.п.), неенергийни промишлени стоки (+0,18 п.п.) и енергията (-0,23 п.п.).
