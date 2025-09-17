ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Евростат: С близо една трета по-малко са молбите за убежище в страни от ЕС на годишна база
Подадени са и последващи кандидати с 8 140, което представлява увеличение с 24% в сравнение с юни 2024 г. (6 555) и увеличение със 7% в сравнение с май 2025 г. (7 585).
През второто тримесечие на 2025 г. в ЕС са издадени 194 730 решения за убежище от първа инстанция, което е с 3% повече в сравнение със същия период на предходната година (188 675) и с 2% по-малко в сравнение с предходното тримесечие (198 665). От тези решения 34% са положителни (65 735).
Тази информация идва от месечните и тримесечните данни за убежище, публикувани днес от Евростат, цитирана от "Фокус".
Най-голямата група търсещи убежище от Венецуела
През юни 2025 г. венецуелците останаха най-голямата група хора, търсещи убежище (7 615 кандидати за първи път), следвани от афганистанци (4 085), бангладешци (2 735) и сирийци (2 315).
Испания, Италия, Франция и Германия приеха 74% от кандидатите за първи път.
Испания (12 645), Италия (9 765), Франция (9 510) и Германия (6 860) приеха най-голям брой кандидати за първи път, представляващи близо три четвърти (74%) от всички кандидати за първи път в ЕС.
Общият процент на кандидатите за първи път за ЕС през юни 2025 г. е 11,6 на сто хиляди души. В сравнение с населението на всяка страна от ЕС (към 1 януари 2025 г.), най-високите нива на кандидати за първи път са регистрирани в Гърция (39,4), следвана от Испания (25,8) и Кипър (24,3).
1835 непридружени непълнолетни лица са подали молби за убежище
През юни 2025 г. общо 1835 непридружени непълнолетни лица са подали молби за убежище за първи път в ЕС. Най-голям брой са били от Еритрея (460), Афганистан (205) и Мали (190).
Държавата от ЕС, получила най-голям брой молби за убежище от непридружени непълнолетни, е Нидерландия (450), следвана от Испания (415) и Германия (270).
Намаляване на положителните решения за убежище
През второто тримесечие на 2025 г. страните от ЕС са предоставили статут на закрила на първа инстанция на 65 735 търсещи убежище, което е с 35% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. (100 400) и леко намаление от 1% спрямо първото тримесечие на 2025 г. (66 405).
Сред търсещите убежище, на които е предоставен статут на закрила на първа инстанция в ЕС, 48% са получили статут на бежанец, 28% са получили хуманитарен статут, а 24% са получили субсидиарна закрила.
Испания (16 060), следвана от Франция (14 220) и Германия (13 450), е издала най-голям брой положителни решения на първа инстанция. Афганистанци (13 170), венецуелци (12 340) и сомалийци (3 215) бяха основните бенефициенти на статут на закрила в ЕС през второто тримесечие на 2025 г.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 530
|предишна страница [ 1/89 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
10:48 / 16.09.2025
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
11:56 / 15.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:32 / 15.09.2025
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
16:21 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: