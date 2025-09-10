ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Евростат: Наблюдава се рязко покачване на цените на яйцата, плодовете и млякото през второто тримесечие на 2025 г.
Средната цена на стоките и услугите, използвани в селското стопанство и несвързани с инвестиции - като енергия, торове или фуражи - се е повишила леко (0,4%) между второто тримесечие на 2024 г. и второто тримесечие на 2025 г.
Тази информация идва от данни за индексите на цените на селскостопанската продукция, публикувани днес от Евростат и цитирани от "Фокус".
При сравняване на цените на продукцията за второто тримесечие на 2025 г. със същото тримесечие на 2024 г. се наблюдава рязко покачване на цените на ключови селскостопански продукти като яйца (+27,8%), плодове (+21,1%) и мляко (+13,3%). За разлика от това, рязко покачване на цените се наблюдава при зехтина (-39,9%) и картофите (-29,1%).
Сред вложените ресурси, несвързани с инвестиции, най-резките темпове на увеличение са при торовете и подобрителите на почвата (+5,6%) и ветеринарните разходи (+3,3%). За разлика от това, най-резкият темп на спад е при енергията и смазочните материали (-5,8%), като цената на моторното гориво е намаляла (-10,8%).
Цените се увеличиха в повечето страни от ЕС
Цените на селскостопанската продукция през второто тримесечие на 2025 г. бяха по-високи от същото тримесечие на 2024 г. във всяка страна от ЕС, с изключение на Гърция. Най-високите темпове на промяна бяха в Латвия (+21,8%), Ирландия (+21,1%) и Люксембург (+18,4%). За сравнение, в Гърция през този период имаше лек спад от 0,1%.
Що се отнася до вложените ресурси, несвързани с инвестиции, 17 държави от ЕС са отчели увеличение на цените през второто тримесечие на 2025 г. в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. Най-резки темпове на увеличение са регистрирани в Нидерландия (+6,1%), Унгария (+5,6%) и Австрия (+2,9%).
Сред държавите с по-ниски цени най-резките темпове на спад са в Кипър, България (и двете -3,4%) и Румъния (-3,1%).
|Още по темата:
|общо новини по темата: 720
|предишна страница [ 1/120 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
13:18 / 09.09.2025
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
10:17 / 09.09.2025
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
14:04 / 09.09.2025
ПСС отчита: Повече туристи и ръст на акциите в планините през лятото
08:40 / 08.09.2025
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: