През 2024 г. в ЕС е имало около 33,5 милиона предприятия, в които са работели 164,2 милиона души. Тези предприятия са регистрирали нетен оборот от 38,7 трилиона евро.Въпреки че големите предприятия (с над 249 заети души) представляват само 0,2% от общия брой предприятия в бизнес икономиката на ЕС (55 000 предприятия), те генерират повече от половината (51,3%) от нетния оборот (19,9 трилиона евро). Те са наели 36,3% от работната сила в бизнес икономиката (59,7 милиона души).Средните предприятия (50-249 заети души) представляват 0,8% от общия брой предприятия в бизнес икономиката (251 000) и 15,2% от заетостта в нея (24,9 милиона). Тези предприятия са регистрирали приблизително една пета (17,2%) от нетния оборот (6,6 трилиона евро).Повечето компании в бизнес икономиката на ЕС, 99,0% (33,2 милиона), са микро- и малки предприятия, наемащи до 49 души. Заедно те представляват почти половината от заетостта в бизнеса (48,5%, 80 милиона) и генерират 12,2 трилиона евро нетен оборот, което представлява 31,5% от общия нетен оборот.Данните са на Евростат, цитирани отПрез 2024 г. секторът на услугите в ЕС регистрира най-висок оборот от 12,6 трилиона евро (32,6%) и най-голям брой предприятия с 21,2 милиона (63,4% от общия брой предприятия). Той също така представлява повече от половината от заетостта в бизнес икономиката (86,5 милиона, 52,7%).Промишлеността генерира 31,7% от общия нетен оборот през 2024 г. (12,3 трилиона евро). С едва 7,3% от общия брой предприятия (2,5 милиона), тя осигурява работа на около една пета от работната сила в бизнеса (33,6 милиона души, 20,5% от общия брой заети).Търговията представлява 29,7% (11,5 трилиона евро) от общия оборот, но осигурява работа на 18,3% от хората (30,1 милиона). Този сектор представлява 17,2% от всички предприятия (5,8 милиона).Строителството е имало 12,1% (4,0 милиона) от общия брой предприятия, но само 6,0% (2,3 трилиона евро) от общия оборот. Този сектор е осигурявал работа на 14,0 милиона души (8,5%).