Евростат: 25% от фаталните трудови злополуки са се случили на обществени места
Най-висок дял на фаталните трудови злополуки в ЕС е регистриран в обществени зони (25,0%; 825 фатални злополуки), следвани от промишлени обекти (19,8%; 654), строителни площадки, открити кариери или мини (16,9%; 556) и земеделие, рибовъдство и горски зони (10,6%; 349).
Данните показват, че 58,5% от всички фатални злополуки в транспортния и складовия сектор и 36,3% в дистрибуторската търговия са се случили в обществени зони. От друга страна, в производството 50,9% от всички злополуки в сектора са се случили в промишлени обекти, 64,6% от тези в селското стопанство са в земеделие, животновъдство, рибовъдство, горски зони, а 51,6% от злополуките в строителството са на строителни площадки.
Що се отнася до нефаталните трудови злополуки в ЕС, през 2023 г. най-висок дял са възникнали в промишлени обекти (32,0%), следвани от третични обекти (17,8%), като например офиси. Близо една десета от всички нефатални трудови злополуки са били в обществени зони и строителни площадки, открити кариери или мини (по 10,2%), докато 6,4% са били в здравни заведения, 4,8% в селско стопанство, рибовъдство и горски зони и само 2,9% са били у дома.
Както се очакваше, нефаталните трудови злополуки в определени дейности са били по-разпространени в специфични работни среди, например злополуките в производството са се случвали по-често в промишлени обекти (79,3% от общия брой за тази дейност); в строителния сектор злополуките са били по-чести в строителни площадки, открити кариери или мини (60,2%); а злополуките в селското стопанство, горското стопанство и рибарството са били по-чести в селското стопанство, рибовъдството или горските зони (72,3%).
