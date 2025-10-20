ЗАРЕЖДАНЕ...
|Европрокуратурата за акцията в община Пловдив: Съмнения за измама и злоупотреба с власт, свързани с проект за 1 532 173 евро
Разследването, проведено с подкрепата на Главна дирекция "Национална полиция“, започна след съмнения за измама и злоупотреба с власт, свързани с проект за обществена поръчка на стойност 1 532 173 евро (2 996 670 лева), съфинансиран на 59% от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), за подобряване на качеството на градските зелени площи и откритите обществени пространства в града.
Според разследването, управителят и законният представител на фирмата изпълнител са заподозрени в представяне на фалшифицирана документация, отразяваща завишени количества и цени. Случаят включва и твърдения за злоупотреба с власт през 2022-2023 г. от бивши публични служители на община Пловдив.
Претърсванията и изземванията на документи днес бяха насочени към събиране на доказателства в рамките на текущото разследване.
Всички засегнати лица се считат за невинни, докато не бъдат доказани противното от компетентните български съдилища.
Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и повдигането на обвинения за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.
