В разследване, ръководено от Европейската прокуратура (EPPO) в София (България), Главна дирекция "Национална полиция" извърши няколко претърсвания и изземвания тази седмица, като част от разследване на предполагаема измама със субсидии, включваща селскостопански фондове на ЕС.Разследването се отнася до предполагаемо подаване на невярна или подвеждаща информация в заявления за финансово подпомагане по различни схеми на ЕС, предназначени за земеделски производители, между 2023 и 2025 г. Според доказателствата се смята, че компания бенефициент е подала неверни данни на Общинска служба по земеделие в Бургас, с предполагаемо участие на високопоставени публични служители, отговорни за удостоверяването на информация в системите за управление на Министерството на земеделието.Претърсванията са извършени в помещенията на Областната служба по земеделие, бизнес офиса на компанията бенефициент и дома на високопоставен публичен служител. Иззети са документи, цифрови данни и мобилни телефони.Смята се, че предполагаемите дейности са позволили незаконното получаване на селскостопански средства от ЕС, причинявайки финансови загуби както на ЕС, така и на националния бюджет. Въпреки че точният размер на щетите все още се оценява, предварителните данни сочат загуби в размер на няколкостотин хиляди евро годишно.Разследването разглежда и индикации за организирана престъпна група (ОПГ), включваща публични длъжностни лица и лица, свързани с бенефициента.Всички засегнати лица се считат за невинни, докато не бъдат доказани виновните в компетентните български съдилища. Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и повдигането на обвинения за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.