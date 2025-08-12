ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Европол удари ОПГ за трафик на многотонен кокаин и пране на пари в балканска държава
Разследванията са установили, че мрежата има връзки и с други международни високорискови поликриминални организации, действащи както в ЕС, така и извън него.
След ареста на ключов член на организацията в края на юни 2025 г., претърсванията са довели и до изземването на значителни активи - хотел, различни имоти, както и множество физически и цифрови доказателства, превозни средства и дялове в компании на стойност няколко милиона евро.
Иззети са и 111 800 евро, 4 000 щатски долара (около 3 434 евро) и около 9 048 евро в брой.
Лидерът на престъпната организация е отговарял за организирането на пратки и инвестирането в много големи количества кокаин. Той е координирал тези мащабни престъпни начинания и от отдалечени места, разчитайки на криптирани средства за комуникация.
Преди ареста си е бил издирван след решение на албански съд, с което е призната 21-годишна присъда, издадена от италиански съд, за убийство, лишаване от свобода, опит за укриване на труп, заплахи, незаконно притежание на взривни вещества и боеприпаси, както и възпрепятстване на правосъдието.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: