Европол.
Координирани полицейски операции са проведени в Полша, Белгия, Германия и Нидерландия и са имали за цел да разбият мрежата за внос на големи количества химически прекурсори, използвани за производството на синтетични наркотици в лаборатории в близо 20 нелегални лаборатории в различни европейски страни.
Конфискувани са повече от 9,3 тона наркотици и са арестувани над 100 заподозрени, съобщи полската прокуратура.
Освен това, престъпната мрежа е участвала в дейности по пране на пари, за да подкрепя финансово незаконните си операции.
