Международната престъпна мрежа, която е пренасяла контрабандно кокаин от Южна Америка до Исландия, беше разбита при съвместна операция на полицията на Исландия, Литва и Испания, с подкрепата на Европол и Евроюст. Това обяви днес Европол, предава агенция Reuters.

Смята се, че престъпната мрежа е реализирала незаконни печалби от около четири милиона евро от трафик на наркотици, се посочва в съобщението.

"Куриерите са крили кокаин в багажа си или са го внасяли контрабандно вътрешно, като са поглъщали пакети с наркотици. В някои случаи наркотиците са били транспортирани в течна форма“, се казва в изявлението на Европол.

"След като са пристигали в Исландия, наркотиците са били разпространявани локално от престъпната мрежа. Незаконните приходи от трафика на наркотици са били изпирани чрез недвижими имоти и други имоти в Литва“, се добавя още в изявлението.

При координирана операция, проведена на 4 февруари 2026 г., са арестувани 24 души - 11 в Исландия, шест в Литва, четирима в Испания, двама в Белгия и един в Дания.