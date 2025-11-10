ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Европейският съюз поставя все по-голям акцент върху борбата с дезинформацията
Новите технологии променят начина, по който се формира общественото мнение, но същевременно отварят врати за манипулации, алгоритмични изкривявания и масови кампании за влияние.
Пред журналисти в Брюксел българският евродепутат Андрей Ковачев от Европейската народна партия (Християндемократи) сподели, че ЕС се опитва да изгради механизми, които едновременно да пазят свободата на изразяване и да ограничават умишленото изопачаване на информация.
Ковачев е член на Специалната комисия и работи по посока на европейския щит за демокрацията, включително подкрепа за медиите и борба с дезинформацията.
На този етап ЕС се сблъсква с предизвикателството на алгоритмите на големите компании, управляващи социалните мрежи.
"Имаме проблем с администрацията на САЩ. Европейската комисия иска да се преразгледа как функционират алгоритмите на големите компании там. Те казват че са секретни, били бизнес модел и не са наша работа. Там има повече от 50 милиона потребители в ЕС и това е важно за нас", каза Ковачев.
По думите му алгоритмите имат реално въздействие върху обществата. Те подсилват съдържание, което предизвиква силни емоции и потискат балансирани, спокойни послания. В резултат негативните тенденции, поляризацията и омразата се разпространяват многократно по-бързо от обективната информация.
Ковачев заговори и за все по-често откриващите се "ферми за ботове“. Тези мрежи от фалшиви профили, често със снимки на цветя, кон или икони, които изглеждат безобидно, всъщност служат за разпространение на пропаганда и фалшиви новини.
Тези профили работят системно върху емоциите на хората, като засилват страха, омразата, недоверието. Такива кампании често са насочени срещу европейски политики, като например въвеждането на еврото и експлоатират теми, свързани с национална идентичност, история и религия.
Според него въпросът е деликатен.
"Имаме ли право в демократичната среда да ограничим свободата на изразяване до здравословни граници, а не да има организирана манипулация на общественото мнение? ЕК се притеснява за по-сериозни мерки. Големите платформи не искат, а ние нямаме европейска платформа", заключи той.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 55 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
10:28 / 08.11.2025
Затягат се условията за пенсиониране
11:56 / 09.11.2025
Пожар изпепели свинеферма край Дупница, има пострадал
14:53 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета