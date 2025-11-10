Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Европейският съюз поставя все по-голям акцент върху борбата с дезинформацията
Автор: Ивет Калчишкова 16:19Коментари (1)113
© Plovdiv24.bg
В последните години Европейският съюз поставя все по-голям акцент върху борбата с дезинформацията и защита на свободата на словото, предаде репортер на Plovduv24.bg.

Новите технологии променят начина, по който се формира общественото мнение, но същевременно отварят врати за манипулации, алгоритмични изкривявания и масови кампании за влияние.

Пред журналисти в Брюксел българският евродепутат Андрей Ковачев от Европейската народна партия (Християндемократи) сподели, че ЕС се опитва да изгради механизми, които едновременно да пазят свободата на изразяване и да ограничават умишленото изопачаване на информация.

Ковачев е член на Специалната комисия и работи по посока на европейския щит за демокрацията, включително подкрепа за медиите и борба с дезинформацията.

На този етап ЕС се сблъсква с предизвикателството на алгоритмите на големите компании, управляващи социалните мрежи.

"Имаме проблем с администрацията на САЩ. Европейската комисия иска да се преразгледа как функционират алгоритмите на големите компании там. Те казват че са секретни, били бизнес модел и не са наша работа. Там има повече от 50 милиона потребители в ЕС и това е важно за нас", каза Ковачев. 

По думите му алгоритмите имат реално въздействие върху обществата. Те подсилват съдържание, което предизвиква силни емоции и потискат балансирани, спокойни послания. В резултат негативните тенденции, поляризацията и омразата се разпространяват многократно по-бързо от обективната информация.

Ковачев заговори и за все по-често откриващите се "ферми за ботове“. Тези мрежи от фалшиви профили, често със снимки на цветя, кон или икони, които изглеждат безобидно, всъщност служат за разпространение на пропаганда и фалшиви новини.

Тези профили работят системно върху емоциите на хората, като засилват страха, омразата, недоверието. Такива кампании често са насочени срещу европейски политики, като например въвеждането на еврото и експлоатират теми, свързани с национална идентичност, история и религия.

Според него въпросът е деликатен.

"Имаме ли право в демократичната среда да ограничим свободата на изразяване до здравословни граници, а не да има организирана манипулация на общественото мнение? ЕК се притеснява за по-сериозни мерки. Големите платформи не искат, а ние нямаме европейска платформа", заключи той.






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Новините гърмят, социалните мрежи кипят, а алгоритмите решават какво да мислим и кого да мразим. Между хаштаговете и хейта, в хаоса на чуждите мнения, неусетно загубихме нещо много просто — усещането, че човекът все още има значение.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Оставиха зад решетките мъжа, намушкал жена с нож в центъра на Благоевград
Оставиха зад решетките мъжа, намушкал жена с нож в центъра на Благоевград
15:51 / 08.11.2025
С аромат на шипки, дюли и круши, есента става по-ароматна и вкусна – рецептите
С аромат на шипки, дюли и круши, есента става по-ароматна и вкусна – рецептите
15:44 / 08.11.2025
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
10:28 / 08.11.2025
Затягат се условията за пенсиониране
Затягат се условията за пенсиониране
11:56 / 09.11.2025
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Благоевград е в стабилно състояние
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Благоевград е в стабилно състояние
17:55 / 09.11.2025
Пожар изпепели свинеферма край Дупница, има пострадал
Пожар изпепели свинеферма край Дупница, има пострадал
14:53 / 08.11.2025
Актуални теми
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Кабинетът "Желязков"
България в еврозоната
Хороскоп за деня
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: