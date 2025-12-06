Съдът на Европейския съюз в Люксембург назначи съдебен състав по двете искови жалби, подадени от евродепутата от "Възраждане“ Станислав Стоянов и от група от 13 български граждани. Това означава, че според Секретариата на Съда жалбите не са явно недопустими – първата необходима стъпка, за да продължи делото.В момента тече срокът, в който Съветът на Европейския съюз трябва да изпрати своя писмен отговор. След това съдът ще реши дали производството да продължи с устна фаза.Всичко това само по себе си означава, че сме преодолели едва първата крачка от процедурата, през която трябва да премине делото. Тоест, преминали сме едва през първата бариера или именно преценката за допустимост на Секретариата е премината. Не знаем все още дали ответникът - Съветът на ЕС, ще оспори допустимостта на жалбата, след което следва решаващото произнасяне на Съда, пишат от пресцентъра на "Възраждане".По него е назначена съдийка от Латвия , която през годините се е занимавала с дела за защита на гражданските права.Подадените жалби от българска страна са две. Едната е от 13 български граждани, а другата - от евродепутата от " Възраждане" Станислав Стоянов. Причината да има две жалби е, че се използват различни основания за правен интерес, който е от съществено значение за допустимостта на жалбите.