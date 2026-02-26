ЗАРЕЖДАНЕ...
Европейският прокурор Теодора Георгиева: Няма конкретно обвинение, а само бланкетна форма за сериозно нарушение
"Няма конкретно обвинение, а само бланкетна форма за сериозно нарушение. Аз ви моля, като медия, да се обърнете към Европейската прокуратура, която да ви каже какво точно е това сериозно нарушение, защото аз знам какво има като факти. Дисциплинарен панел от петима уважавани, изключително опитни съдии, е взел решение, че трябва да се наложи забележка. Аз наистина не знам как забележката е еволюирала до предложеното наказание от г-жа Кьовеши“, коментира Георгиева.
Теодора Георгиева е първият европейски прокурор, срещу когото е задействана такава процедура. По думите ѝ остава неясно как тази препоръка е прераснала в предложение за по-тежко наказание. "Нищо сериозно няма в това, за което тече производството. Аз не съм направила нищо във вреда на ЕП. Проблемът е чисто юридически, но смятам, че има и политически аспект. Фактите, за които тече производството не са достатъчно сериозни да предизвикат такава реакция", заяви Георгиева.
Дисциплинарното производство срещу българския европрокурор беше образувано заради действията ѝ по разследване, свързано с разширението на газохранилището "Чирен“.
Междувременно служебният правосъден министър Андрей Янкулов коментира, че случаят представлява "поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие“. Според него ситуацията поставя отново въпроса за необходимостта от по-решителни действия срещу нерегламентирани влияния и паралелни структури в съдебната система.
Миналата година през март се появиха публични записи, за които се твърди, че Георгиева е главно действащо лице - среща с Петьо Петров, по-известен като Пепи Еврото. В тези срещи се твърди, че двамата са се договаряли как тя от трети класиран кандидат за европрокурор може да стане първа чрез отстраняване на първите двама. На въпрос от NOVA дали тя е лицето на записа, Георгиева отклони темата.
