В сряда евродепутатите поискаха от Съда на Европейския съюз да преразгледа перспективите за търговско споразумение с южноамериканския блок, което значително забави сключването на споразумението и потенциално провали окончателното му одобрение.
Както се очакваше, гласуването в Европейския парламент беше напрегнато: 334 евродепутати гласуваха в подкрепа на отнасянето на споразумението до съда, 324 гласуваха против, а 11 се въздържаха.
Споразумението, подписано на 17 януари, създава зона за свободна търговия, обхващаща над 700 милиона души.
Поддръжниците на споразумението смятат, че то открива значителни възможности за европейската индустрия и укрепва геостратегическата позиция на ЕС, особено предвид настоящите разногласия със Съединените щати. Въпреки това споразумението предизвика възмущение сред фермерите, загрижени за въздействието на притока на евтини и евентуално нискокачествени хранителни продукти от южноамерикански страни на европейския пазар.
В деня преди гласуването в Страсбург избухнаха масови протести: хиляди фермери на трактори обградиха сградата на Европейския парламент и се сблъскаха с полицията.
Какво следва?
Сега Съдът на ЕС ще разгледа дали търговската сделка нарушава европейското право.
Европейските членове, които предложиха да се отнесе делото до съда, смятат, че разделянето на сделката на части, оставяйки търговската част подлежаща на одобрение само от Съвета на ЕС и Европейския парламент, е била умишлена тактика от страна на Европейската комисия, за да "попречи на националните парламенти [на държавите членки] да изразят мнението си по споразумението“ и може да бъде счетена за незаконна от съдиите.
Резолюцията, призоваваща за предоговаряне на споразумението, също така оспорва законността на така наречения "механизъм за ребалансиране“, който би позволил на страните от Меркосур да поискат обезщетение, ако бъдещо законодателство на ЕС намали износа им за Европа.
Приетата в сряда резолюция спира процеса на одобряване на споразумението в Европейския парламент, който трябваше да приключи през следващите месеци. Решението на най-висшата инстанция на ЕС може да отнеме повече от година и дотогава сделката ще бъде замразена.
Европейската комисия все още може временно да приложи сделката, докато се разглежда жалбата на Парламента, въпреки обещанието да се въздържи от това в няколко имейла, изпратени до евродепутатите и видени от Euronews.
Това е технически възможно, както посочи говорител на Комисията, но рискува да изостри напрежението между институциите на ЕС.
