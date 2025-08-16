Новини
Европейските лидери са поканени да се присъединят към срещата Тръмп - Зеленски във Вашингтон
Автор: Николина Александрова 18:43
Европейските лидери са поканени да присъстват на срещата в понеделник, 18 август, между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Белия дом, предава Sky News, като се позовава на съобщение в New York Times.

Срещата в понеделник ще бъде първото посещение на Зеленски в Белия дом след скандалната му среща с Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс в Овалния кабинет през февруари тази година.

Украинският лидер заяви, че ще пътува до Вашингтон, за да обсъди следващите стъпки, докато европейските съюзници на Киев приветстваха усилията на Тръмп, но обещаха да подкрепят Украйна и да засилят санкциите срещу Русия.

Те също така призоваха САЩ да предложат гаранции за сигурността на Украйна.

