|Европейската комисия: България е в районите с изключително висока опасност от пожари
- Иберийски полуостров
- Франция
- Гърция
- България
- Румъния
- Словения
- Австрия
- Унгария
Висок риск има и в Швеция, Норвегия и Финландия.
В Европейската информационна система за горски пожари стана ясно, че близо 409 220 хектара земя е изгоряла от началото на годината, а за 2024 година през същия период е била 188 643 хектара. Регистрирани са над 1599 пожара от началото на 2025 година. В сравнения с миналата година са били само 1089.
15:12 / 11.08.2025
