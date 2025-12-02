ЗАРЕЖДАНЕ...
Европейците харчат около 60 млн. евро за пощенски картички всяка година. Ще изпратите ли коледни пожелания в плик този декември?
От 2014 г. насам се наблюдава спад в стойността на продадените пощенски картички. Данните са на Евростат, цитирани от "Фокус".
По време на световната пандемия обаче този брой се е увеличил и е достигнал най-високото си ниво през последното десетилетие. От 2020 г. до 2021 г. стойността на продадените пощенски картички е нараснала с почти 50% и през 2022 г. е достигнала връх от 81,3 милиона евро.
Увеличение на броя на работещите в пощенските и куриерските услуги
В ЕС 1,45 милиона души на възраст 15 или повече години са били заети в пощенските и куриерските услуги през 2024 г., в сравнение с 1,40 милиона през 2014 г. "Пощенски и куриерски дейности“ включват услуги като вземане, транспортиране и доставка на писма и колети.
Сред заетите 0,90 милиона са мъже, което представлява 62,9% от общия брой работници в този сектор. На ниво ЕС средно 70 души на 10 000 заети са работили в сектора на пощенските и куриерските услуги. Това е леко намаление в сравнение с 2014 г. (75 души на 10 000 заети).
