ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Европа се готви за "бурята на века": Арктически студ ще "скове" континента
Според метеоролозите, Шотландия и северната част на Англия ще бъдат засегнати най-много – и с безпрецедентна сила.
Метеоролозите предупреждават, че Европа трябва да се подготви за внезапни промени във времето.
"Най-обилният снеговалеж вероятно ще удари Северна Шотландия още на 12 ноември“, пише The Mirror, цитирайки метеоролози, които предупреждават за усложнения не само за шофьорите, но и за енергийната инфраструктура.
Според Birmingham Live, предстоящата буря ще донесе не само сняг, но и проливни дъждове. В северните и централните части на Уелс се очакват до 5 милиметра дъжд на час, докато в южните райони ситуацията ще бъде малко по-спокойна.
Най-обилните валежи се очакват в Девън, Съмърсет и Корнуол, което може да причини локални наводнения.
Нестабилното барометрично поле и сблъсъкът на топъл и студен въздух ще направят целия месец ноември изключително влажен и ветровит. Експертите допълват, че това е началото на прехода към зимния период, когато през следващите седмици може да има още по-изразено захлаждане.
Докато Обединеното кралство ще бъде покрито със сняг и лед, Централна Европа трябва да се подготви за спад на температурите с няколко градуса и по-чести дъждовни дни.
Според метеоролозите тази промяна може да е предвестник на завръщането на дълга и студена зима след няколко меки години. Арктическата буря, приближаваща Северозападна Европа, според експерти, изпраща ясно послание: есента свършва, зимата е точно зад ъгъла.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1380
|предишна страница [ 1/230 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: