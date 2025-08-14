Новини
Европа обявява край на чуждестранните енергоемки стоки - ето какво ще направи България
Автор: Лора Димитрова 12:58
©
Нов регламент за вноса на енергоемки стоки от страни извън Европейския съюз (ЕС) влиза в сила от 1 януари 2026 г. Той е в изпълнение на Механизма за корекция на въглеродните емисии по границите (МКВЕГ), въведен преди две години за митническата територия на ЕС. В механизма са разписани правилата за налагане на въглеродна такса на границата за вноса на определени продукти, произхождащи от трети страни (страни извън ЕС), под формата на закупуване на сертификати за емисии.

Идеята на този механизъм е щом европейските фирми плащат за своите въглеродни емисии при производство на стоки, и вносителите също да бъдат облагани, за да има честна конкуренция. Целта е чрез насърчаване на намаляването на емисиите от оператори в трети страни, глобалните въглеродни емисии да бъдат намалени.

Засегнати са вносители на цимент, желязо, стомана, алуминий, торове, електроенергия и водород от държави извън ЕС, които от 1 януари 2026 г. няма да могат да извършват дейността си, ако нямат статус на "Одобрен декларатор“. Фирмите вносители на посочените стоки от страни извън ЕС е необходимо да направят постъпки пред националния компетентен орган – Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), за придобиване на статус на "Одобрен декларатор“.

В предстоящите месеци МОСВ ще информира своевременно за всеки следващ етап от прилагането в България на Механизма за корекция на въглеродните емисии по границите. След като са придобили статус "Одобрен декларатор“, вносителите на цимент, желязо, стомана, алуминий, торове, електроенергия и водород ще трябва да посочват колко въглероден диоксид (СО2) е отделен при производството на внесената стока, както и да предоставят информация как е изчислено това количество. За всяко декларирано количество емисии те ще трябва да закупуват съответен брой сертификати. Цената им ще се определя от Европейската комисия и ще е свързана с цената на разрешителните за замърсяване, които плащат европейските фирми.

МКВЕГ обхваща всички дружества, които внасят стоки от трета държава на митническата територия на ЕС. От прилагането на МКВЕГ е изключен само вносът от държави, които участват в Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) или са свързани с нея. В момента това са държавите Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, както и следните територии: Бьосинген, Хелголанд, Ливиньо, Сеута, Мелила.

Не е предвидено отлагане или гъвкавост при прилагането на този механизъм за България, както и облекчения или преходни механизми за българските вносители. По тази причина ИАОС планира поредица от срещи с браншови организации с цел членовете им да бъдат подпомогнати за ефективното внедряване на механизма в България. За преодоляване на предизвикателствата пред българските оператори е предвидено и участие на представители на агенцията в технически и експертни групи, организиране на дейности, насочени към персонала и др.

Ето какво следва да направят фирмите вносители:

Първо е необходимо регистриране в системата, което се извършва от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ. ИАОС е националният компетентен орган за тази регистрация и всеки вносител на посочените стоки в обхвата на механизма е необходимо да предостави в ИАОС следната информация:

1. ЕОРИ номер – използва се от Агенция "Митници“ за идентификация на фирмите. Ако липсва такъв, всяка фирма трябва да си извади такъв през уебсайта на Агенция "Митници“ или с подаване на заявление;

2. Наименование на фирмата;

3. E-mail адрес, с който е регистрирана в EU Login – това е общоевропейски профил за достъп до платформите на МКВЕГ с един-единствен имейл адрес и парола.

Това е всичко необходимо, за да се направи регистрация, за която на този етап не се изисква представяне на документи.

Втората стъпка е кандидатстване за придобиване на статус "Одобрен декларатор“ по МКВЕГ. След като ИАОС е направила регистрацията в платформите на механизма, се кандидатства за получаване на статус на "Одобрен декларатор“ през следния линк: https://cbam.ec.europa.eu/authorised-declarant.

Подробна информация за стъпките, включително за необходимите документи, които се прилагат към заявлението за придобиване на статус "Одобрен декларатор“, е публикувана на сайта на ИАОС на адрес https://eea.government.bg/mehanizam-za-korekciya-na-vaglerodnite-emisii-na-granicite  Въпроси по получаването на статус "Одобрен декларатор“ може да се изпращат на cbam@eea.government.bg






