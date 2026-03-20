Европейският регион продължава да изостава от поставените цели за ограничаване на туберкулозата, показва нов съвместен доклад на Световната здравна организация и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Данните разкриват, че едва 79% от очакваните случаи са регистрирани, което означава, че около 1 на всеки 5 болни остава недиагностициран или извън системата, което създава сериозни пречки пред ефективния контрол и лечение.Въпреки че от 2015 г. насам заболеваемостта е намаляла с близо 40%, а смъртността – с почти наполовина, напредъкът остава под очакваното и не е достатъчен за постигане на международните цели. В рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство тенденцията е сходна, като редица държави изостават от целите за 2030 г.Сериозно предизвикателство остава и разпространението на лекарствено-резистентни форми на туберкулоза, които са значително по-трудни за лечение и водят до по-висока смъртност. В региона техният дял е многократно по-висок в сравнение със световните нива, а успехът на лечението остава нисък.Докладът отчита също пропуски в проследяването на пациентите – значителна част от започналите лечение не се наблюдават след първата година, което допълнително затруднява овладяването на заболяването. Особено уязвими остават рискови групи като лишените от свобода и децата в някои държави.Здравните експерти призовават за спешни и координирани действия, включително по-ранно откриване на случаите, по-добър достъп до бърза диагностика, разширяване на съвременните терапии и по-ефективно проследяване на пациентите, за да се предотвратят хиляди нови инфекции и смъртни случаи.