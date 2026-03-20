ЗАРЕЖДАНЕ...
Европа изостава в борбата с туберкулозата: Всеки пети случай остава неоткрит
©
Въпреки че от 2015 г. насам заболеваемостта е намаляла с близо 40%, а смъртността – с почти наполовина, напредъкът остава под очакваното и не е достатъчен за постигане на международните цели. В рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство тенденцията е сходна, като редица държави изостават от целите за 2030 г.
Сериозно предизвикателство остава и разпространението на лекарствено-резистентни форми на туберкулоза, които са значително по-трудни за лечение и водят до по-висока смъртност. В региона техният дял е многократно по-висок в сравнение със световните нива, а успехът на лечението остава нисък.
Докладът отчита също пропуски в проследяването на пациентите – значителна част от започналите лечение не се наблюдават след първата година, което допълнително затруднява овладяването на заболяването. Особено уязвими остават рискови групи като лишените от свобода и децата в някои държави.
Здравните експерти призовават за спешни и координирани действия, включително по-ранно откриване на случаите, по-добър достъп до бърза диагностика, разширяване на съвременните терапии и по-ефективно проследяване на пациентите, за да се предотвратят хиляди нови инфекции и смъртни случаи.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.