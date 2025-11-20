Китайската компания за бърза мода Shein отвори в началото на ноември първия си физически магазин в Париж. Откриването привлече огромно внимание не само от почитатели на марката, но и от множество протестиращи, които изразиха недоволството си от условията на труд, качеството на продуктите и вредата за околната среда. Магазинът се намира в сърцето на френската столица – едно от световните средища на висшата мода – което допълнително засили интереса и полемиките около събитието.Shein често е сравнявана с друг китайски онлайн гигант – Temu. Макар бизнес моделите на двете компании да са различни, резултатът е сходен: Европа е залята от многобройни пратки с евтини китайски стоки.Темата засяга и политиката на Европейския съюз, според която пратки със стойност под 150 евро не се обмитяват. Това позволява на компании като Shein и Temu да навлизат агресивно на европейския пазар. САЩ вече промениха правилата си и прекратиха необмитяването на малки пратки под 800 долара, което доведе до рязък спад в доставките. В ЕС подобни промени се очакват най-рано през 2028 година.Според данни на самите компании, през първата половина на 2025 година Temu е имала средно по 115 милиона активни потребители месечно, докато Shein е достигнала 145 милиона. И при двете платформи се отчита ръст от 12 процента спрямо предходното полугодие. Растящата популярност обаче засилва и опасенията за въздействието върху околната среда.Повечето продукти пристигат директно от производителя, опаковани поотделно и транспортирани по въздуха, което води до огромни въглеродни емисии. Евтините дрехи често се изхвърлят след кратко ползване, а митническите служби в ЕС са силно претоварени заради безпрецедентния брой пратки. Само през 2024 година в съюза са внесени около 4,6 милиарда стоки с ниска стойност, като 91 процента от тях са от Китай. Това представлява удвояване спрямо предходната година и трикратно увеличение спрямо 2022-а.Директорът на Европейската асоциация за защита на потребителите Агустин Рейна описва ситуацията като "цунами от малки пратки от Китай“, за което засега не се вижда решение. Притесненията не се ограничават само до въздействието върху околната среда. Организации за защита на потребителите предупреждават, че голяма част от продаваните продукти не отговарят на европейските стандарти за безопасност.Ново изследване на германската Stiftung Warentest, проведено съвместно с експерти от Белгия и Дания, установява, че от 162 закупени артикула от Temu и Shein, 110 не отговарят на нормите, а около една четвърт от тестваните продукти са определени като потенциално опасни. Открити са високи нива на формалдехид и тежки метали като кадмий, а някои кабели дори се разтапят по време на зареждане.Европейските институции вече предприемат действия. През май Европейската комисия предупреди Shein, че на платформата се откриват мними намаления и заблуждаващи твърдения, включително такива, свързани с опазването на околната среда. През юли ЕК обвини Temu в нарушение на Закона за цифровите услуги заради недостатъчни мерки срещу забранени продукти. Разследването продължава и може да доведе до сериозни санкции.Същия месец Франция наложи глоба от 40 милиона евро на Shein, като общата сума на глобите за компанията във Франция през 2025 година достигна 191 милиона евро. Италия също наложи санкция – глоба от един милион евро през август за заблуждаващи твърдения относно екологичността на продуктите. През октомври пък германските власти започнаха разследване срещу Temu по подозрение, че платформата влияе на цените на сайта си за германския пазар.Франция подготвя и нови регулации, насочени към ограничаване на влиянието на бързата мода. Предвижда се забрана на рекламата на подобни компании, изискване за подробни отчети относно екологичния отпечатък на продаваните стоки и дори такси, които могат да достигат до десет евро за всяка закупена дреха.Експертите предупреждават, че въпреки нарастващия брой глоби и регулации, тези мерки вероятно ще забавят, но няма да спрат експанзията на китайските платформи. Според Агустин Рейна Европа се нуждае от координирани действия, по-строги правомощия и реални последствия за компаниите, когато продават опасни или несъответстващи продукти.До въвеждането на данъчната реформа през 2028 година обаче Shein и Temu вероятно ще продължат да укрепват позициите си, а европейските потребители едва ли ще се откажат от изкушението на евтините стоки.