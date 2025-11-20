ЗАРЕЖДАНЕ...
Еврокомисията с предложение за пенсиите
С оглед на демографските промени и динамиката на пазара на труда, които изискват адаптиране на пенсионните системи, допълнителните пенсии могат да помогнат на гражданите да постигнат по-диверсифициран пенсионен доход, като повишат финансовата сигурност и стабилност при пенсиониране. Те могат да допълват дохода от общественото пенсионно осигуряване, който в много случаи няма да бъде достатъчен за поддържане на подходящ стандарт на живот, особено сред уязвимите хора и жените, където разликата в пенсиите на мъжете и жените понастоящем е 24,5 %.
Целта на предложените мерки е да се засили както търсенето, така и предлагането на допълнителни пенсии. Инициативите изцяло зачитат правомощията на държавите членки да организират и разработват своите национални пенсионни системи, както и автономността на социалните партньори, когато те отговарят за създаването и управлението на пенсионните схеми.
Предложението на Комисията включва:
- Препоръка относно системите за проследяване на пенсиите, пенсионните информационни табла и автоматичното включване в схеми за допълнително пенсионно осигуряване
- Законодателно предложение за изменение на Директива II за институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)
- Законодателно предложение за изменение на Регламента за общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО)
