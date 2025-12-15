ЗАРЕЖДАНЕ...
Евгени Кръстев: Никак не е реалистично Украйна да получи членство в ЕС до 2 години
© Euronews Bulgaria
В договора за НАТО от 1949 г. много ясно е описан процесът относно това как една държава влиза в Алианса, на чиито изисквания Украйна отговаря, напомни гостът. "След това е необходимо всички странни членки да дадат съгласието си и да ратифицират членството на страната в Алианса, но на този етап съгласие сред странните членки няма,“ обясни той и добави, че ако се стигне до подписването на официален документ, който има правна стойност, е важно как ще се осигурят нещата така, че той да не влезе в противоречие с Украинската конституция, както "и с договора за НАТО, който е международен договор и е неотменима част от международното право“.
Гаранциите за сигурност най-вероятно ще се осъществят чрез разполагане на миротворчески сили на европейските страни на територията на Украйна. "Това допълнително затруднява сериозно постигането на мирно споразумение, защото руската страна не желая да приеме такъв вариант,“ каза политологът, като според него тези преговорни процеси няма да приключат през тази година, може и да не приключат и през следващата, защото независимо от това, че преговори се водят и се постига напредък, основните, най-сложните въпроси остават. "И във всеки един момент, в който се достигне до тях, се оказва, че има непреодолими проблеми, “ като изтеглянето на украинските войски от Донбас, което Украйна не може да си позволи чисто стратегически заради това, че там са разположен ключови отбранителни линии на украинската армия.
"Ако бъдат направени отстъпки и руската страна продължи да настъпва, защото вече към нея няма доверие нито от страна на Украйна, нито от страна на Европа като цяло, украинската армия много трудно би могла да спре едно такова настъпление.“ Другото предложение на Зеленски: ако украинските войски се изтеглят от тази зона, руските също да се изтеглят в обратна посока от територия равна на тази, от която биха са се изтеглили украинците, и така да се формира една свободна буферна зона, най-вероятно също няма да се случи. Дори и да се изтеглят руските войски, вероятността вместо мирна икономическа зона тя да се превърне в зона на напрежение в близките години е голяма, смята журналистът.
Според Кръстев никак не е реалистично Украйна да получи членство в ЕС до 2 години, защото "влизането в ЕС е свързано с ясната териториална рамка на страната, която бива приемана в самия Съюз. Всички предварителни условия тук са свързани с гарантирането на сигурността, с вземането на всички мерки, че ново посегателство срещу украинската територия, украинското население от руската страна няма да има, защото ако Украйна е в ЕС, това вече би означавало руско посегателство срещу самата Общност.“
Още по темата
/
Доц. Велизар Шаламанов: САЩ могат да помогнат, но не и да бъдат основен фактор за възпиране на Русия
12:25
Politico: България ще трябва да подсигури 1,2 милиарда евро финансова гаранция за "репарационния заем" на Украйна
08.12
България, Румъния и Турция обсъдиха атаките срещу танкери в Черно море на срещата на НАТО в Брюксел
03.12
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е далеч, напрежението по върховете в Киев изисква внимателен прочит
29.11
Петър Кичашки: ЕС търси механизъм, с който замразените руски активи от 140 млрд. да бъдат използвани за решаването на ликвидната криза в Украйна
28.11
Още от категорията
/
Reuters: Министерството на финансите на САЩ отхвърли предложението на Xtellus за закупуване на активи на ''Лукойл''
19:59
Унгарци искат оставката на Орбан заради предполагаемо насилие над деца в държавните институции
14.12
Министерски съвет задвижи процедурата по изграждане на жп връзка между България и Република Северна Македония
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
CNN: Има задържан във връзка със стрелбата в университет в САЩ
14:37 / 14.12.2025
Най-малко 12 души, включително деца, са убити при стрелба в Сидни...
14:07 / 14.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.