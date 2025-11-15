Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Излъчването на френския денонощен новинарски телевизионен канал BFMTV бе прекъснато поради съобщение за заплаха от бомба в сградата, в която се намира студиото на телевизията. За това съобщи вестник Le Parisien.

Водещите е трябвало да напуснат студиото, след като в 15:19 местно време (16:19 българско време) в сградата на телевизионния канал е обявена евакуация на персонала. Полицаи заедно с група сапьори са пристигнали в сградата, разположена в XV район. Проверката е започнала, след като интернет потребител е заявил, че сградата, в която се намира студиото на телевизионния канал, ще бъде взривена в 15:15 местно време.

В момента по BFMTV се излъчват документални филми. Телевизията също така е публикувал изявление в X, в което промяната в програмната схема се обяснява със "заплаха за сигурността".