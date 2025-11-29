France Info, телевизионен канал в рамките на групата.
Излъчванията от каналите и станциите на компанията бяха прекъснати. Инцидентът е станал в 17:30 ч. (18:30 ч. българска време).
"Принудени сме да прекъснем излъчванията“, заяви водещият на вечерните новини.
На мястото на инцидента са изпратени полицейски и сапьорски екипи.
Подобен инцидент се случи преди няколко дни в BFMTV. В сградата не са открити взривни устройства.
