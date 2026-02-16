NZ Herald.
Хиляди имоти все още са без ток в долната част на Северния остров.
Air New Zealand е спряла всички полети от и до Напиър и Палмерстън Норт, докато някои полети от и до Уелингтън са възобновени.
Няколко основни пътища, включително части от магистрала 1, са затворени. Фериботните превози през пролива Кук също са отменени.
Множество предупреждения за лошо време остават в сила в Северния остров и горната част на Южния остров.
В районите Отороханга, Вайпа, Тараруа, Рангитикеи и Манавату е обявено извънредно положение.
Към този момент е известно за един загинал, след като колата на на Брент Ноулс е потънала във водите, докато е пътувал по магистрала SH39.
Потопът идва няколко седмици след като смъртоносни бури отнеха живота на девет души и оставиха след себе си следи от разрушения.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.