Ето къде е най-бързата интернет връзка във влаковете в Европа
Автор: Росица Чинова 09:27
©
Пътническият железопътен транспорт е във възход в цяла Европа, тъй като все повече хора избират да пътуват с влакове както за бизнес, така и за удоволствие, предава Euronews

Няколко проучвания показват, че надеждният достъп до интернет е предизвикателство за европейските железопътни мрежи. В Обединеното кралство например 70% от пътниците съобщават за чести прекъсвания на интернета по време на пътуването си до работа, според Uswitch.

"Едно от ключовите предимства на пътуването с влак е, че времето, прекарано в пътуване, може да бъде продуктивно, както за работа, така и за социално общуване, но за да се постигне това, пътниците се нуждаят от непрекъсната мобилна връзка", казва Крис Пейдж, председател на британската застъпническа група Railfuture.

Къде интернетът във влаковете е най-бърз в Европа? 

Швеция предлага най-бързия WiFi в европейските влакове с голяма разлика, според анализ на данните на Speedtest Intelligence от второто тримесечие на 2025 г., публикуван от Ookla.

Страната е регистрирала средна скорост на теглене от 64,6 мегабита в секунда (Mbps), което е повече от четири пъти по-високо от средната скорост от 7,6 Mbps в 15-те анализирани европейски държави. Това е повече от 150 пъти по-бързо от най-ниско класираната Нидерландия (0,4 Mbps).

Освен Швеция, има още три държави със средна скорост на WiFi във влаковете над 20 Mbps: Швейцария (29,8 Mbps), Ирландия (26,3 Mbps) и Чехия (23,4 Mbps). Франция също се доближава до този праг, със средна стойност от 19,1 Mbps.

За разлика от това, няколко големи европейски икономики отчитат средна скорост на теглене под 2 Mbps във влаковете си. Нидерландия е на най-ниско ниво с 0,4 Mbps, следвана от Австрия (0,7 Mbps), Обединеното кралство (1,1 Mbps) и Испания (1,5 Mbps).

Италия (4,8 Mbps) също отчита сравнително ниски резултати сред петте най-големи икономики в Европа, в рязък контраст с Германия, която регистрира скорост на теглене от 14,9 Mbps.

Друга скандинавска страна, Норвегия, е на средното ниво за Европа със скорост от 7,6 Mbps, докато Румъния се представя по-добре с 12,5 Mbps.

Защо скоростта на интерета се различава в различните държави в Европа?

"Производителността на Wi-Fi не е проблем на железопътния транспорт - това е цялостен системен проблем", казва Лоран Трогер, президент на Altrius и бивш президент на Bombardier Transportation.

В много страни интернет покритието извън градовете е предизвикателство, което създава прекъсвания на WiFi връзката по време на пътуванията с влак.

"Дори в рамките на една държава има значителна нестабилност в качеството на скоростта на Wi-Fi във влаковете", казва Трогер, което означава, че средните скорости, цитирани от Ookla, може да маскират регионалните различия в рамките на държавите.






Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
Д-р Валентин Симеонов: Не бива да мислим, че Господ е българин! Когато става дума за природата, тя не прави компромиси
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
"Ние, потребителите": Внимавайте при покупка на тематични костюми и украси за Halloween
Една газирана напитка на ден може значително да увеличи риска от чернодробни заболявания
