CNN Türk.
Турският президент добави още, че е в постоянен контакт както с руския президент Владимир Путин, така и с украинския държавен глава Володимир Зеленски.
"Имаме разговор с Тръмп, насрочен за понеделник вечерта. Ще имаме възможност да обсъдим въпроси, свързани с Русия и Украйна, както и ситуацията в Палестина“, подчерта турският президент.
По-рано турският външен министър Хакан Фидан заяви, че европейците трябва да помогнат на Украйна да вземе трудни решения за прекратяване на войната.
