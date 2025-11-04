Новини
Ердоган: Турция ще ускори националните си отбранителни проекти и сътрудничеството с Европа
Автор: Росица Чинова 12:37Коментари (0)67
© Turkiye Today
Президентът Реджеп Тайип Ердоган заяви в понеделник, че Турция ще напредне "бързо" в националните си отбранителни проекти и ще засили сътрудничеството в областта на отбраната с европейските си съюзници, като част от визията "Türkiye Century", предава Turkiye Today. След заседанието на кабинета в Анкара Ердоган каза пред журналистите, че страната ще продължи "да пише история в отбранителната индустрия въпреки всички явни и скрити опити за възпрепятстване".

Президентът посочи неотдавнашното откриване на съоръжението на BMC в Анкара - едно от трите най-големи в Европа и петте най-големи в света за производство на танкове и бронирани машини от ново поколение. Първите произведени в страната основни бойни танкове Altay вече са доставени на турските въоръжени сили, като целта е да бъдат доставени 250 танка в рамките на шест години. Ердоган благодари на BMC, Секретариата на отбранителната промишленост и партньорите на проекта за приноса им за успеха на съоръжението.

Той подчерта и напредъка в противовъздушната отбрана, като отбеляза срещите си с британския премиер Кийър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц, които довели до новите споразумения, включително за доставката на изтребителите Eurofighter. "Докато ускоряваме вътрешните и националните си проекти, ще засилим сътрудничеството в областта на отбраната с европейските ни съюзници на принципа на взаимна изгода", заяви Ердоган.

Той потвърди ангажимента на Турция към проекта за национален боен самолет KAAN, който ще се присъедини към турските военновъздушни сили по план. "Точно както HURJET се стреми към лидерство в своя клас, KAAN ще се стреми към върха в своята категория след приключването на всички процеси", добави той. Ердоган отбеляза, че одобрението на Испания за закупуването на 45 самолета HURJET демонстрира нарастващото доверие в турския отбранителен сектор на световния пазар.

Говорейки за борбата срещу тероризма, президентът заяви, че Турция не приема "никаква форма на тероризъм - нито на своя територия, нито в страните на съседите си". Той подчерта, че нарастващите отбранителни способности на страната символизират националната сила и независимост: "Напредваме не само за себе си, но и за сигурността и стабилността на нашия регион."






