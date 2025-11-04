ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ердоган: Турция ще ускори националните си отбранителни проекти и сътрудничеството с Европа
Президентът посочи неотдавнашното откриване на съоръжението на BMC в Анкара - едно от трите най-големи в Европа и петте най-големи в света за производство на танкове и бронирани машини от ново поколение. Първите произведени в страната основни бойни танкове Altay вече са доставени на турските въоръжени сили, като целта е да бъдат доставени 250 танка в рамките на шест години. Ердоган благодари на BMC, Секретариата на отбранителната промишленост и партньорите на проекта за приноса им за успеха на съоръжението.
Той подчерта и напредъка в противовъздушната отбрана, като отбеляза срещите си с британския премиер Кийър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц, които довели до новите споразумения, включително за доставката на изтребителите Eurofighter. "Докато ускоряваме вътрешните и националните си проекти, ще засилим сътрудничеството в областта на отбраната с европейските ни съюзници на принципа на взаимна изгода", заяви Ердоган.
Той потвърди ангажимента на Турция към проекта за национален боен самолет KAAN, който ще се присъедини към турските военновъздушни сили по план. "Точно както HURJET се стреми към лидерство в своя клас, KAAN ще се стреми към върха в своята категория след приключването на всички процеси", добави той. Ердоган отбеляза, че одобрението на Испания за закупуването на 45 самолета HURJET демонстрира нарастващото доверие в турския отбранителен сектор на световния пазар.
Говорейки за борбата срещу тероризма, президентът заяви, че Турция не приема "никаква форма на тероризъм - нито на своя територия, нито в страните на съседите си". Той подчерта, че нарастващите отбранителни способности на страната символизират националната сила и независимост: "Напредваме не само за себе си, но и за сигурността и стабилността на нашия регион."
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: