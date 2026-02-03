РБК.
По-голямата част от споменаванията на руски милиардери в тези файлове са свързани с участието им в големи икономически форуми или с публикации за тях в медиите.
Сред разсекретените документи има списъци с участници във Всемирния икономически форум в Давос през 2011 и 2013 година, както и в Петербургския международен икономически форум през 2015 г. В тях се срещат имената на Вагит Алекперов, Алексей Мордашов, Леонид Михелсон, Владимир Лисин, Генадий Тимченко и Алишер Усманов.
На електронната поща на Епстийн са изпращани и медийни подборки за руски бизнесмени. Сред тях има публикации за първичното публично предлагане на акции на "Мегафон“ на Лондонската борса, за обвиненията срещу Сулейман Керимов, повдигнати от беларуските власти по време на скандала около "Уралкалий“, както и за продажбата на неговия дял в компанията на Владимир Коган. Сред материалите има и публикации за отказа на Павел Дуров да блокира определени групи във "ВКонтакте“ след изборите за Държавната дума в Русия през декември 2011 година.
В документите се съдържат и обсъждания на публикации на Bloomberg и Financial Times относно американските санкции срещу Русия след присъединяването на Крим. Бившият министър на финансите на САЩ Лорънс Самърс е препращал на Епстийн кореспонденцията си с юриста Нийл Уолин, в която поставя въпроса как трябва да се възприема практиката САЩ да замразяват активи на чужди граждани. В отговор юристът отбелязва, че чужденците не се ползват със същата конституционна защита като американските граждани и че Конгресът е дал на президента правомощия да блокира активи в интерес на националната сигурност. Според него санкциите срещу хора от обкръжението на руския президент Владимир Путин са стандартен инструмент за оказване на политически натиск.
На 7 април 2018 г. Епстийн изпраща съобщение чрез iMessage до Стив Банън, бивш съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп, в което коментира разследване срещу Сулейман Керимов във Франция. По това време руският бизнесмен е под домашен арест заради данъчни обвинения, които по-късно са свалени, а той е освободен.
Епстийн е получавал съобщения и от човек на име Оливие, за когото от контекста се предполага, че става дума за Оливие Колом, бивш дипломатически съветник на френския президент Никола Саркози. В едно от писмата става дума за планирана среща с Алишер Усманов през май 2014 г., която впоследствие е отменена.
Руската медия РБК е потърсила коментар от представител на Усманов.
В кореспонденция от януари 2014 г. Оливие Колом разказва на Епстийн за вечеря с Владимир Лисин в малък ресторант в Париж, като го описва като "добър човек“. По думите му Лисин го поканил в Москва за разговор. В отговор Епстийн пита дали има интересни имоти, собственост на френското правителство, които биха могли да представляват инвестиционен интерес.
Представител на Владимир Лисин коментира пред РБК, че бизнесменът не е проявявал интерес към Никола Саркози или неговите съветници и че е невъзможно да се помни всеки човек, с когото е имало контакт по време на хранене през този период.
В документите се споменава и Владимир Потанин. Лице на име Борис Николич пита Епстийн дали го познава, на което той отговаря отрицателно, като добавя, че при нужда от информация може да се обърнат към човек на име Питър.
В материалите многократно се споменава и бизнесменът Роман Абрамович заедно с бившата му съпруга Дария Жукова. От кореспонденцията става ясно, че Епстийн е планирал среща с тях, след като през 2016 г. двамата разглеждат негов имот, предполагаемо с намерение за покупка за около 250 милиона долара. В крайна сметка сделка не е осъществена.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.