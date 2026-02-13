Sky News е открила размяна на имейли от 2014 г., която показва, че осъденият за сексуални престъпления Джефри Епстийн е помолил член на персонала да инсталира скрити видеокамери в дома му в Палм Бийч, Флорида.
Помощникът е заявил на Епстийн, че планира да ги скрие в кутии за кърпички в къщата.
Имейлите са сред милионите документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ) миналия месец.
В имейл от 5 февруари 2014 г. Епстийн дава указания на своя сътрудник: "Да вземем три скрити камери с датчици за движение, които записват, благодаря.“ (sic)
Пет часа по-късно той е получил отговор: "Джефри, вчера вече купих две камери с датчици за движение от Spy Store във Форт Лодърдейл, снощи ги заредих и в момента разбрах как работят... Сега ги инсталирам в кутии за кърпички.“
Екипът на Sky News Data & Forensics е прегледал повече от хиляда фрагментирани видеоклипа, публикувани от Министерството на правосъдието.
Много от тях изглежда са заснети в офиса на Епстийн в дома му във Флорида.
Едно от намерените видеозаписи от камерите за наблюдение показва мъж, който изглежда е Епстийн, да говори с жени в стаята.
Друго показва жена, коленичила до него.
Британската медия посочва, че не може да потвърди кога е заснет материалът от камерите в офиса.
От полицейските документи се знае, че жертвите се опасявали, че са тайно записвани.
Разкритието идва след като генералният прокурор на Доналд Тръмп, Пам Бонди, се сблъска многократно с критици по време на продължително изслушване пред комисия по-рано тази седмица.
В сряда Бонди даде първото си показание под клетва от публикуването на досиетата на Епщайн, което на моменти се превърна в спор с демократите.
Оцелелите от Епщайн по-късно я обвиниха в липса на съпричастност и човечност, докато критиците твърдят, че тъй като не всички документи са били оповестени, а много от тях са били силно редактирани, някои влиятелни фигури все още са защитени.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.