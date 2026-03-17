Sky News. От 13-ти март насам са потвърдени 13 случая на смъртоносната инфекция в три училища в града.
Двама ученици, момче и момиче, от различни училища са починали след заразяване. В болница са и други деца, като към момента състоянието им не е известно.
От управата на града са успели да изолират евентуалното място, откъдето е тръгнало заразяването. Те призовават всички, които са били посетители на нощен клуб Chemistry na 5, 6 и 7 март да потърсят лекарска помощ и да се изследват дали не са носители на бактерията. Собственичката на клуба разказва, че здравните власти са я информирали за проблема и всички 95 души от персонала са започнали превантивен прием на антибиотици.
На опашки за лекарства чакат и стотици ученици в училищата в графство Кент, твърди Sky News. Проблем има и с ваксините за тийнейджърите, защото те са платени за тях. Неправителствена организация призова за спешна ваксинация на рисковите групи. От Здравното министерство на Великобритания, обаче, не потвърждават дали съществуващите ваксини ще предпазват от щама, който е предизвикал сегашната епидемия.
Бактериалният менингит е животозастрашаващо възпаление на мозъчните обвивки, причинено от бактерии (най-често пневмококи или менингококи), което изисква незабавна хоспитализация и антибиотично лечение. Симптомите се развиват бързо – висока температура, схванат врат, силно главоболие и обърканост. Бързата диагностика е от решаващо значение за предотвратяване на трайни увреждания или смърт.
текст: Милен Кандарашев
