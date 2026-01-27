Reuters.
В понеделник страните от ЕС дадоха окончателното си одобрение за забрана на вноса на руски газ до края на 2027 г. – решение, на което Словакия и Унгария се противопоставиха.
Забраната беше замислена така, че да бъде приета с подсилено мнозинство, което да позволи на ЕС да преодолее съпротивата на двете държави. И Словакия, и Унгария остават силно зависими от руския нефт и газ и настояват за запазване на близки връзки с Москва, предава Reuters.
Унгария вече обяви, че ще оспори закона пред Съда на Европейския съюз, а Фицо заяви, че и Словакия ще заведе собствен иск и ще координира действията си със своя съсед.
"Ще възразим срещу нарушаването на принципите на субсидиарност и пропорционалност", заяви Фицо на пресконференция.
Той не уточни кога Словакия ще внесе иска си.
Словакия нарича това "енергийно самоубийство"
ЕС подкрепя Украйна от началото на руската инвазия през 2022 г. и цели да ограничи финансирането на военните действия на Русия, но Фицо критикува европейската военна помощ.
Той нееднократно е определял плановете на ЕС за спиране на доставките на руски газ като "енергийно самоубийство“ и твърди, че прекратяването на транзита ще струва на Словакия до 500 млн. евро годишно.
Съгласно споразумението ЕС ще спре вноса на руски втечнен природен газ до края на тази година, а доставките по газопроводи – до 30 септември 2027 г., с възможност за удължаване до 1 ноември 2027 г., ако дадена държава срещне затруднения при запълването на газохранилищата си с неруски газ преди зимата.
"Надявам се, че до момента, в който тази забрана влезе в сила, войната ще е приключила и всички ще се върнем към разума си", каза Фицо.
