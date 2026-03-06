ЗАРЕЖДАНЕ...
Емил Радев: Трябва да сме готови за мигрантски натиск и да отсеем нелегалните мигранти от бежанците
Предупреждение за последиците от дестабилизацията
Емил Радев коментира пред Bulgaria ON AIR, че ЕК вече е предупредила, че последиците от дестабилизацията могат да окажат пряко въздействие върху ЕС.
"Застрашена е цялата сигурност в Близкия изток", подчерта той.
Готовност за евентуален мигрантски натиск
Според него трябва да сме готови за мигрантски натиск и да отсеем нелегалните мигранти от бежанците.
"ЕС трябва да активира всички механизми, които има", призова евродепутатът.
Той е на мнение, че е възможна терористична заплаха във всеки един момент.
Радев се усъмни в готовността на страната ни да се справи с потенциална заплаха и заяви, че превантивно трябва да се вземат мерки.
"Инструментариума го има, трябва да го прилагаме много стриктно", каза още евродепутатът.
Призив за ясен план за действие
Според него винаги е по-добре превантивно да действаме.
"Когато има реална заплаха, ни трябва време за организация. Когато има план за действие, има готовност. Не виждам да има план за действие. Трябва да сме подготвени при засилен натиск", предупреди Радев.
