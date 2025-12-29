Среща между украинския президент Володимир Зеленски и американския му колега Доналд Тръмп се проведе през изминалата нощ в имението на Тръмп във Флорида в опит за придвижване на усилията за прекратяване на войната в Украйна.Разговорите и техните възможни последици бяха коментирани пред bTV от дипломата и вицепрезидент на Атлантическия клуб Елена Поптодорова и журналиста Валери Тодоров.Според Поптодорова самият формат на срещата може да се тълкува като положителен знак. Фактът, че Зеленски е приет в личното имение на Тръмп, подсказва специално отношение и опит за подобряване на личната динамика между двамата лидери.Тя направи сравнение с предишната среща между Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска, която се отличи с далеч по-голяма помпозност, но не доведе до конкретни резултати. По думите ѝ по-делничният и по-сдържан характер на срещата във Флорида може да се окаже по-ефективен.Поптодорова обърна внимание и на състава на американската делегация – с участието на държавния секретар Марко Рубио и министъра на отбраната Пийт Хегсет – като знак, че Тръмп все по-малко разчита единствено на лични контакти и търси институционална подкрепа за процеса.Той включва замразяване на фронтовата линия, демилитаризирани зони и съвместно управление на Запорожката АЕЦ, а Украйна ще проведе президентски избори след подписването на споразумениетоОт своя страна Валери Тодоров беше по-скептичен в оценката си. По думите му разговори има, но реален пробив липсва. Той припомни, че и Зеленски, и Тръмп са дали индикации, че евентуално решение може да се отложи за следващата година. Макар публично да бяха цитирани високи проценти на съгласие по отделни въпроси, реалните сигнали от пресконференцията сочат значително по-ниско ниво на сближаване.Като ключов фактор Тодоров посочи двучасовия телефонен разговор между Тръмп и Владимир Путин, проведен малко преди срещата със Зеленски. Според него основните нерешени въпроси остават териториите и бъдещето на Запорожката атомна електроцентрала.В анализа си за отношенията между Тръмп и Зеленски Поптодорова изрази мнение, че инстинктивните симпатии на американския президент остават насочени към руския му колега. По думите ѝ фактът, че разговорът с Путин е проведен преди срещата със Зеленски, подсказва координация и предварително съгласуване на позиции с Москва. Тя се позова и на кратки изявления от руска страна, според които временно примирие не е желателно, тъй като би удължило войната – позиция, която се разминава с настояванията на ЕС и НАТО.Валери Тодоров допълни, че тук се очертава съществено разминаване: Украйна настоява за примирие, докато Русия говори за дългосрочно решение. Според него идеята за демилитаризирана зона, заложена в американския план като преходен етап, на този етап остава блокирана.Гаранциите за сигурност за Киев са на 95% изпълнени, обяви президентът на САЩИ двамата анализатори се обединиха около извода, че макар отношенията между Тръмп и Зеленски да показват известно подобрение спрямо напрежението, наблюдавано по-рано в Белия дом, решаващият фокус на американския президент остава "голямата сделка“ с Русия. Това по думите им прави перспективата за бързо примирие в Украйна малко вероятна на този етап.