С официална покана за преговори за пълноправно членство в НАТО на 21 ноември 2002 година България положи началото на изграждане на една националната система за сигурност, като част от колективната система за сигурност. Към днешна дата можем да изпитаме чувство не просто на удовлетворение, но и на облекчение, че сме част от колективната система на сигурност, осигурявана от Северноатлантическия договор. Защото отново тази система ще пази очевидно и сигурността на Украйна, и сигурността на Европа в едни нови, съвършено различни и за съжаление не щастливи условия. Това каза внадългогодишният посланик в САЩ и вицепрезидент на Атлантическия клуб в България Елена Поптодорова.По думите й Тръмп бърза да приключи войната в Украйна и да постигне подписване на документ в рамките на едната седмица, за да може да приключи 2025 година с изпълнение на едно обещание, като трябваше да се е случило преди почти година – да спре войната в Украйна. "Затова стремежът е да се постигне макар и рамкова договореност, пък от там нататък ще видим,“ каза тя и допълни, че точно тук се явява и планът на американския президент от 28 точки, като съдържанието на някои от тези точки е много общо и няма яснота за организацията на изпълнението им."Това е рамка от идеи, което означава, че от тук на сега не трябва да се разговаря върху тях, тъй като засега този план едно към едно отразява интересите на Русия. Украйна е поставена в ъгъла и много важни ще са предстоящите разговори на президента Зеленски с президента Тръмп“, подчерта Поптодорова.Според госта няма изненада и в реакцията след разпространението на плана, която дойде от украинския зам.-представител на Украйна в ООН, която очертава червените линии, от които Киев няма да отстъпят: суверенитета на Украйна, териториите в Донбас, избора на Украйна към какъв международен съюз да се присъедини, както и точките, в които фактически се снема всякаква отговорност на Русия от фактическите убийства на цивилни граждани, които бяха извършени и ще извършат. "Така че има много противоречиви и неприемливи елементи в този план и за това не просто украинската реакция, но и реакцията на Европа е смесена“, каза вицепрезидент на Атлантическия клуб в България.Там където става дума за европейската сигурност, за Европейския съюз и НАТО, тези елементи трябва да бъдат одобрени от европейските партньори и да се търси консенсус сред съюзниците, посочи още Поптодорова. "Един много добър пункт в този документ е специалното внимание към възстановяването на Украйна, но и там детайлите трябва да бъдат изговорени от всички заинтересовани страни“, заключи тя.