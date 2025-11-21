ЗАРЕЖДАНЕ...
Елена Поптодорова: Украйна е поставена в ъгъла, много важни ще са предстоящите разговори на Зеленски с Тръмп
©
По думите й Тръмп бърза да приключи войната в Украйна и да постигне подписване на документ в рамките на едната седмица, за да може да приключи 2025 година с изпълнение на едно обещание, като трябваше да се е случило преди почти година – да спре войната в Украйна. "Затова стремежът е да се постигне макар и рамкова договореност, пък от там нататък ще видим,“ каза тя и допълни, че точно тук се явява и планът на американския президент от 28 точки, като съдържанието на някои от тези точки е много общо и няма яснота за организацията на изпълнението им.
"Това е рамка от идеи, което означава, че от тук на сега не трябва да се разговаря върху тях, тъй като засега този план едно към едно отразява интересите на Русия. Украйна е поставена в ъгъла и много важни ще са предстоящите разговори на президента Зеленски с президента Тръмп“, подчерта Поптодорова.
Според госта няма изненада и в реакцията след разпространението на плана, която дойде от украинския зам.-представител на Украйна в ООН, която очертава червените линии, от които Киев няма да отстъпят: суверенитета на Украйна, териториите в Донбас, избора на Украйна към какъв международен съюз да се присъедини, както и точките, в които фактически се снема всякаква отговорност на Русия от фактическите убийства на цивилни граждани, които бяха извършени и ще извършат. "Така че има много противоречиви и неприемливи елементи в този план и за това не просто украинската реакция, но и реакцията на Европа е смесена“, каза вицепрезидент на Атлантическия клуб в България.
Там където става дума за европейската сигурност, за Европейския съюз и НАТО, тези елементи трябва да бъдат одобрени от европейските партньори и да се търси консенсус сред съюзниците, посочи още Поптодорова. "Един много добър пункт в този документ е специалното внимание към възстановяването на Украйна, но и там детайлите трябва да бъдат изговорени от всички заинтересовани страни“, заключи тя.
Още по темата
/
NI: Какво трябва да знаете за Raven Rock, бункерът на американското правителство в случай на ядрен конфликт
15.11
Още от категорията
/
Европрокуратурата извършва претърсвания и изземвания при разследване в България на измами със субсидии, включващи селскостопански фондове
13:32
Кристалина Георгиева: Кошмарът на всеобхватна търговска война засега е избегнат, както и глобална рецесия
18.11
''Лукойл'' води преговори с няколко потенциални купувачи за продажба на международните си активи
14.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.