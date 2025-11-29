Темата за войната в Украйна и рокадите в Киев коментира бившият посланик в САЩ и вицепрезидент на Атлантическия клуб Елена Поптодорова. Според нея масираните атаки срещу Украйна, случващи се паралелно с преговорите, показват, че прекратяването на бойните действия все още е далеч, а напрежението по върховете в Киев изисква внимателен прочит.Елена Поптодорова акцентира върху парадокса, че докато се говори за мир, агресията ескалира. Тя посочи, че точно в деня, когато украинска делегация с нов ръководител пътува за САЩ, срещу Украйна е извършена масирана атака."Тази нощ видяхме как осъмна Украйна - бяха изстреляни някъде към 600 дрона и 36 ракети. 600 000 души останаха без ток. И всичко това става в момент, в който уж се водят разговори, които да доведат именно до спиране на бойните действия“, коментира Поптодорова пред NOVA NEWS, подчертавайки, че това е най-важната, но все още непостигната задача.По отношение на мирния план, бившият посланик предупреди, че основният риск е да се повтори сценарият от Минските споразумения. Тя изтъкна, че тогава Украйна е трябвало да предава суверенитет, докато към Русия не е имало ангажименти и гаранции."Има риск този текст да повтори точно това отсъствие на гаранции. Исканията са основно към Украйна, а към Русия няма такива“, заяви Поптодорова. Според нея евентуално спиране на огъня по фронтовата линия не бива да се възприема като окончателно мирно споразумение, докато Русия не бъде "фактически възпряна“ да продължи настъплението.Колкото до оставката на Андрий Ермак след акция на антикорупционната комисия, свързана с разследвания за корупция и доставки на бронежилетки, Поптодорова посочи, че Ермак е действал като "министър-председател в сянка“ и не се е ползвал със симпатии в страната си."Махането му би трябвало да внесе някакво успокоение във вътрешен план“, смята бившият посланник в САЩ, но добави, че това създава вакуум в преговорите навън, тъй като той е бил водещата фигура.Поптодорова прогнозира, че тези събития може да отворят пътя за политическо бъдеще на генерал Валерий Залужни, който се ползва с висок авторитет.