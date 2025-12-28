ЗАРЕЖДАНЕ...
Елена Поптодорова: До момента украинската страна е тази, която прави реални стъпки
©
Тя подчерта, че подобна дипломатическа среща не е очаквана с толкова голяма надежда от десетилетия, но предупреди, че голям пробив на този етап изглежда малко вероятен.
По думите ѝ разговорите между президентите на САЩ и Русия, които предхождат диалога с украинската страна, често носят неприятни изненади. "До момента украинската страна е тази, която прави реални стъпки“, посочи Поптодорова. Тя добави, че е трудно да се даде ясна оценка за успеха на текущите преговори.
Бившият посланик е категоричен, че от руска страна продължава да се наблюдава агресивно поведение, включително масирани въздушни атаки срещу Киев и ключова инфраструктура, извършвани дори в празнични дни. Според Поптодорова това показва, че Кремъл не демонстрира готовност за отстъпки и продължава да преследва целите си "до край и на всяка цена“.
Поптодорова обърна внимание и на променената "хореография“ на срещите, като определи като положителен сигнал възможността европейски лидери да се включат в разговорите по телефона. По думите ѝ това би могло да доведе до по-голяма консолидация между САЩ и Европа, макар че ключовата роля все още остава във Вашингтон.
Според дипломата най-сериозният препъникамък в преговорите са териториалните въпроси. Тя припомни последните изявления на руския президент, в които се съдържат заплахи за силово налагане на претенции върху спорни територии. "Именно това поставя преговорите на ръба на възможното“, заяви Поптодорова.
Тя коментира и втората голяма тема - гаранциите за сигурност. Идеите за временно спиране на военните действия или примирие за ограничен период от време според нея не са достатъчни. Необходими са дългосрочни и солидни гаранции, включително такива, които да осигурят устойчиво и относително мирно бъдеще за Украйна.
Още по темата
/
Летищата в Москва спряха работа заради атака на украински дронове, близо 300 полети са засегнати
17:32
Зеленски: Много неща могат да се решат до Нова година, но това зависи от партньорите на Украйна
17:32
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.