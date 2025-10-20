ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Експлозия в рафинерия на ''Лукойл'' в Румъния
"Експлозията, която не е била съпроводена с пожар, е станала в помещенията на икономически оператор, разположен на улица "Михай Браво“, община Плоещ. Намесихме се с мобилен екип за интензивно лечение, за да оценим, лекуваме и транспортираме 57-годишен мъж, който е бил в съзнание, с черепно-лицева травма и нараняване на левия долен крайник“, съобщава Инспекторатът по извънредни ситуации на град Прахова.
Пострадалият е откаран в спешното отделение на град Плоещ.
Експлозията е станала на територията на петролната рафинерия на Петротел Лукойл, съобщават местните власти.
Сферата на дейност на рафинерията е производство и дистрибуция на петролни продукти.
През този период се извършват основни ремонтни дейности на рафинерийната платформа, които започнаха преди няколко дни.
Припомняме, че Германия и Франция лобират в Брюксел, наред с други неща, за включването на санкции срещу руския енергиен гигант ''Лукойл'' и сервизни компании в петролната индустрия.
На 15 октомври британското правителство обяви поредните ограничителни мерки срещу руските енергоносители, които нарече "най-строгите санкции срещу Русия“.
Новите британски санкции засягат 90 физически и юридически лица, включително руските петролни гиганти ''Роснефт'' и ''Лукойл'', четири петролни терминала в Китай и индийската компания Nayara Energy Limited.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
10:21 / 18.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: