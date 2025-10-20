Експлозия в рафинерия на ''Лукойл'' в Румъния

© Експлозия е станала в понеделник следобед в петролната рафинерия на ''Лукойл'' в румънския град Плоещ, съобщава Digi24.



"Експлозията, която не е била съпроводена с пожар, е станала в помещенията на икономически оператор, разположен на улица "Михай Браво“, община Плоещ. Намесихме се с мобилен екип за интензивно лечение, за да оценим, лекуваме и транспортираме 57-годишен мъж, който е бил в съзнание, с черепно-лицева травма и нараняване на левия долен крайник“, съобщава Инспекторатът по извънредни ситуации на град Прахова.



Пострадалият е откаран в спешното отделение на град Плоещ.



Експлозията е станала на територията на петролната рафинерия на Петротел Лукойл, съобщават местните власти.



Сферата на дейност на рафинерията е производство и дистрибуция на петролни продукти.



През този период се извършват основни ремонтни дейности на рафинерийната платформа, които започнаха преди няколко дни.



Припомняме, че Германия и Франция лобират в Брюксел, наред с други неща, за включването на санкции срещу руския енергиен гигант ''Лукойл'' и сервизни компании в петролната индустрия.



На 15 октомври британското правителство обяви поредните ограничителни мерки срещу руските енергоносители, които нарече "най-строгите санкции срещу Русия“.



Новите британски санкции засягат 90 физически и юридически лица, включително руските петролни гиганти ''Роснефт'' и ''Лукойл'', четири петролни терминала в Китай и индийската компания Nayara Energy Limited.