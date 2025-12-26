Reuters. Данните са предварителни и броят на пострадалите може да се увеличи, уточни служителят на здравното министерство Наджиб ал-Наасан.
Според местната пресслужба експлозията е станала в джамията "Имам Али бин Аби Талиб". Силите за сигурност са отцепили района, а спасителни екипи продължават да разчистват отломките.
Местният представител Исам Наамех заяви пред агенция Reuters, че експлозията е станала по време на петъчните обедни молитви - най-натовареният момент за джамиите. Сирийската държавна медия публикува кадри на спасители и служители на реда, оглеждащи разрушенията на зеления килим в джамията. До момента никой не е поел отговорност за нападението.
